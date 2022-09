Caso BES: advogados querem que o Supremo faça regressar Ivo Rosa à liderança do processo

Ivo Rosa deve voltar a ser juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) ou Ticão, como também é conhecido, e deve voltar a ter nas mãos a instrução do processo principal do Banco Espírito Santo (BES), defendem Alexandre Cadosch e Michel Creton, dois suíços que fazem parte da lista de arguidos deste caso, numa providência cautelar apresentada esta terça-feira no Supremo Tribunal de Justiça.

