Ciberataque à TAP: hackers expuseram dados pessoais de António Costa, diretor do SIS, Ventura, Paulo Portas e Mortágua na dark web

Os dados pessoais do primeiro-ministro, António Costa, do diretor do Serviço de Informações de Segurança (SIS), Adélio Neiva da Cruz, do comandante-geral da GNR, Rui Clero, e do líder do Chega, André Ventura, foram expostos na dark web pelo grupo de hackers Ragnar Locker, que atacou os servidores da TAP. No caso de Costa, ficou pública uma morada antiga, mas não o número de telemóvel, apenas o e-mail de uma colaboradora do seu gabinete, ao contrário de Ventura, que viu o seu número pessoal e e-mail expostos, mas não o endereço de casa. Quanto a Neiva da Cruz e Rui Clero, ficaram à vista a morada, o número de telemóvel e o e-mail.

Da lista — que não chegará aos 1,5 milhões de clientes da companhia aérea já anunciados, uma vez que há muitos nomes repetidos — constam também os dados de deputados e ex-deputados, como Edite Estrela, Jamila Madeira, Joana Mortágua, José Cesário, José Silvano, Paulo Portas, Alexandre Quintanilha ou Susana Amador. O Expresso sabe que há ainda uma lista com 294 e-mails expostos com o domínio gov.pt.