Marcelo Rebelo de Sousa já recebeu respostas do Governo sobre a direção executiva do SNS

O Ministério da Saúde já enviou à Presidência da República os esclarecimentos pedidos a propósito do diploma que institui a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. Ao início da tarde desta sexta-feira, fonte do Governo adiantou à TSF que os esclarecimentos seguiram para Marcelo Rebelo de Sousa, aguardando-se que promulgue a respetiva regulamentação.

O processo para concretizar a nova figura de gestão do SNS poderá, no entanto, não ficar concretizado. A mesma fonte adiantou que o Presidente pode avançar com um conjunto suplementar de questões. A acontecer, a criação da direção executiva do SNS sofrerá um atraso, assim como a confirmação do atual administrador do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, Fernando Araújo, para o lugar de CEO.