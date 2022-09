Expresso Ser: esta semana, grátis, o primeiro manual para ser sustentável

Na edição desta semana, os leitores do Expresso vão ter a oferta do primeiro volume de um manual para ser sustentável. A coleção Expresso Ser, dedicada à sustentabilidade, vai trazer cinco manuais com dicas para um estilo de vida mais consciente em termos ambientais, além de artigos de opinião de autores convidados e de exemplos de vida.

A série começa agora, a 16 de setembro, com o manual “Em Casa”. São 60 dicas, distribuídas por três capítulos da vida em casa: a alimentação, a energia e os produtos.

expresso ser

No primeiro capítulo, encontra formas de reduzir o desperdício e tornar-se mais consciente daquilo que come. Numa altura em que os números do desperdício alimentar atingem recordes, é importante olhar para o frigorífico, para a despensa e para a lista de compras da forma correta. João Manzarra, ator e apresentador de televisão, assina o texto “Eu sou o que como”.

O segundo capítulo é sobre energia, fundamental num momento em que, além do ambiente, é preciso poupar a carteira. Vai encontrar desde as dicas mais básicas — sabia que deixar televisões e portáteis na tomada, em stand by é responsável por até 15% do consumo médio de energia em casa? — até às temperaturas a que devem estar o frigorífico e o congelador para uma maior eficiência energética. O artigo de opinião é de Rita Pinho Rodrigues, da DECO Proteste.

No capítulo 3, fazemos uma viagem pela casa e pelos produtos que temos (ou os que devemos ter), que nos podem ajudar no caminho da sustentabilidade. Exemplos? Os retardadores que reduzem o consumo de água ou o compostor, que transforma os resíduos em fertilizantes. Mas também encontra desafios: já pensou deixar de usar papel higiénico? A convidada é Joana Tadeu, autora do projeto “Ambientalista imperfeita”, que escreve sobre minimalismo.

Mas há mais. Se sentir que precisa de uma ajuda para pôr as dicas em prática, percorra a lista de aplicações para smartphone que sugerimos no fim do manual. E, antes disso, inspire-se com os exemplos de vida. Para este primeiro manual, o Expresso convidou Catarina Barreiros, autora do “Do Zero”, um dos primeiros projetos contra o desperdício em Portugal, e Tiago Marques, um jovem consultor de inovação para a sustentabilidade que encolheu o guarda-roupa para ganhar espaço para o resto da vida.

Não perca esta semana, grátis com o Expresso, o primeiro manual para ser sustentável.