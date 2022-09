Professores licenciados vão ganhar quase menos 350 euros do que professores do primeiro escalão

Os licenciados contratados pelas escolas para darem aulas vão ganhar, segundo o "Jornal de Notícias”, quase menos 350 euros do que um professor no primeiro escalão da carreira com horário completo. Os licenciados recrutados pelas escolas ganham o mesmo que os técnicos especializados sem certificado de aptidão profissional.

De acordo com a informação prestada pelo secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof), Mário Nogueira, um professor no primeiro escalão da carreira recebe um salário em torno dos 1500 euros brutos, enquanto um licenciado contratado pelas escolas ganha 1159 euros brutos.

Este ano, devido à falta de professores, a legislação foi atualizada para a contratação de licenciados pós-Bolonha no caso de não existirem docentes para preencher as vagas. O ministro da Educação, João Costa, admite que esta não é a solução para resolver a falta de docentes, no entanto, pode reduzir o número de alunos sem todas as aulas.