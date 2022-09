Lisboa e Porto: a guerra de carros e bicicletas

Mãos ao ar!” Ordena com ares de pistoleiro o pequeno Salvador, de 7 anos, aos ciclistas que estão com ele junto à Assembleia da República, em Lisboa. Minutos depois nove pessoas, homens, mulheres e crianças, disparam a pedalar pela avenida D. Carlos I abaixo em direção a Alcântara para mostrarem alguns dos desafios que Lisboa apresenta a quem se desloca de bicicleta no meio do caótico trânsito da capital. Fazem parte da MUBi - Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta, criada em 2009 por ciclistas urbanos voluntários para melhorar as condições de uso da bicicleta como meio de transporte. As críticas apontam a via estar “mal pensada para as bicicletas”, em particular na Avenida 24 de Julho, em que uma ciclovia termina subitamente a meio de Santos e têm de circular no meio do trânsito.

