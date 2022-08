A “Garota de Ipanema” (também) é portuguesa: esta é a história de Helô, a mulher que dois génios transformaram num mito

Há uma dissonância entre o que os olhos veem e o que o cérebro reconhece. Heloísa Pinheiro, conhecida como Helô, faz 77 anos, mas enquanto desfila pelos jardins de um hotel em Praia do Forte, na Bahia, e se aproxima e tira os óculos de sol, o número é ilógico: a mulher que provocou um “mudo encantamento” a Vinícius de Moraes e Tom Jobim continua jovial, como se o tempo não passasse por ela. Ela é a “Garota de Ipanema”.

A mãe de Helô vivia perto do bar Veloso, hoje chamado Garota de Ipanema, poiso diário dos intelectuais da altura, sobretudo músicos; ela, então com 17 anos, passava frequentemente por lá, ouvindo vários piropos que a deixavam totalmente sem resposta. “Eu passava e eles brincavam comigo, falavam coisas como ‘oi bonitinha!’. Nem sabia quem eles eram, mas depois alguém me contou que eram o Tom e o Vinícius. Um dia entrei no bar para comprar cigarros para a minha mãe, fui exatamente pelo lado contrário ao que eles estavam, mas eles me chamaram: ‘Vem cá conversar com a gente’”, diz ao Expresso. Foi assim que os artistas passaram a colar um nome à “moça do corpo dourado”.