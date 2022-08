Bebé de quatro meses internado no hospital de São João em estado “muito grave”. Caso está a ser seguido pelas autoridades

Está internado no hospital de São João, no Porto, um bebé com quatro meses em estado “muito grave”. Há suspeitas de maus tratos, segundo o Porto Canal.

Em comunicado emitido esta sexta-feira, “o CHUSJ [Centro Hospitalar Universitário de São João] confirma que uma criança, do sexo masculino, com quatro meses de idade, deu entrada nos nossos serviços no dia 4 de agosto, transferida de outro hospital”

O caso está a ser seguido pelo Ministério Público, DIAP, Polícia Judiciária e pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da área de residência, informa também o hospital.

O Porto Canal diz haver suspeitas de que a criança foi vítima de maus-tratos, e os pais, com cerca de 20 anos, deverão ser ouvidos para explicar as lesões graves do menino.

Neste momento, o bebé está internado no Serviço de Medicina Intensiva Pediátrica do São João, “com um quadro clínico considerado muito grave e com prognóstico reservado”.

A criança está a ser acompanhada por uma equipa especializada de profissionais. No entanto, “a situação clínica continua a ser bastante complexa e preocupante”, diz ainda o hospital na nota de imprensa.