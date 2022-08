Incêndios: Governo antecipa pagamento de um milhão de euros a corporações de bombeiros

O Governo vai antecipar o pagamento de um milhão de euros às corporações de bombeiros para ajudar nas necessidades imediatas sentidas no combate aos incêndios. A medida foi anunciada esta segunda-feira, ao início da tarde, pelo ministro da Administração Interna.

José Luís Carneiro sublinhou que, este ano, os meios para bombeiros foram reforçados em "cerca de 30 milhões de euros de transferências permanentes". "Em face das circunstâncias que estamos a viver, naturalmente é necessário reforçar esses meios. E é isso que também aqui viemos transmitir, antecipar os pagamentos que são devidos às corporações para despesas de alimentação e combustíveis. E dizer-lhes que estamos com eles nas dificuldades que estão a enfrentar."

Segundo o governante, este dinheiro deverá estar disponível "o mais breve possível". "Assim que essas necessidades cheguem, mesmo que por estimativa, à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, esse pagamentos serão realizados."

José Luís Carneiro falava a partir de Manteigas, onde esteve reunido com autarcas da região e com bombeiros da Guarda. Em declarações aos jornalistas, afirmou que com a sua visita quis dar uma "palavra de agradecimento devida" às corporações e garantir que "meios e recursos que o país tem serão colocados ao dispor das corporações".

Questionado sobre a falta de viaturas, nomeadamente sobre a situação dos bombeiros de Seia (que têm uma viatura acidentada e outra avariada, tendo recebido uma emprestada de Viseu), o governante esclareceu que a resposta ao problema terá de ser dada no contexto do plano de recuperação que está a ser preparado pelo Governo.

"No caso concreto da Serra da Estrela, aquilo que transmiti aqui foi que, no âmbito do levantamento que vai ser realizado por parte dos autarcas, estas necessidades sejam também identificadas por forma a que possam integrar os mecanismos de apoio às respetivas instituições", disse.