Depois de Durão Barroso e Guterres, o terceiro português a participar numa Cimeira dos G7 chama-se Rodrigo Martins e é cientista

Rodrigo Martins, presidente da Academia Europeia de Ciências (EURASC) e da União Internacional das Sociedades de Investigação de Materiais (IUMRS), foi convidado a participar na próxima Cimeira de Investigação Científica do G7, o grupo dos sete países mais ricos do mundo (Canadá, EUA, Japão, França, Itália, Reino Unido e Alemanha), que vai realizar-se de 21 a 23 de novembro de 2022 em Calgary, no Canadá.

