Caso refugiados em Setúbal: Associação dos Ucranianos espera que “restantes investigações não sejam arquivadas”

A Associação dos Ucranianos em Portugal considera que a notícia sobre o arquivamento do inquérito da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) ao acolhimento de refugiados ucranianos em Setúbal “desvia as atenções do que é realmente importante”. Em declarações ao Expresso, Pavlo Sadokha, presidente daquela organização, refere que o arquivamento não prova de forma alguma que determinadas associações russas em Portugal não estejam ligadas ao Kremelin.

