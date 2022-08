Seca: Governo prepara mais restrições no uso de água, piscinas municipais podem fechar

Só dentro de 12 dias é que a Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca, que envolve os Ministérios do Ambiente e da Agricultura, se voltará a reunir para avaliar as medidas propostas em junho e anunciar novas soluções para enfrentar a seca severa (55%) e extrema (45%) em que está a totalidade do território de Portugal continental.

O Expresso apurou que há uma reunião da referida Comissão marcada para 24 de agosto e só então serão anunciadas novas medidas para enfrentar o problema. Estas podem passar pelo fecho de piscinas e fontanários municipais ou pela redução de lavagens de ruas e de rega de jardins e ainda por mais aproveitamento de águas residuais tratadas.