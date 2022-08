Incêndio em Oliveira do Hospital está em "fase de resolução". Meios começam a ser desmobilizados

Depois de ter mobilizado um elevado número de meios, o incêndio que deflagrou na quarta-feira no concelho de Oliveira de Hospital encontra-se em "fase de resolução".

"O incêndio encontra-se em resolução desde as 22h59 de quarta-feira", adiantou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil ao Expresso. Alguns meios já começaram a ser desmobilizados.

No terreno, encontram-se 61 veículos e 217 bombeiros. Estão responsáveis por fazer o "rescaldo, vigilância e eliminação de pontos quentes".

Fogo começou em Meruge

O incêndio começou na quarta-feira, cerca das 15h00, em Meruge, uma freguesia no limite do concelho de Oliveira de Hospital com o concelho de Seia. Horas depois, lavrava com duas frentes ativas - uma em direção a Seia e outra em direção a Viseu.

Foi um dos fogos que, na quarta-feira, mobilizaram um maior número de meios. No terreno, chegaram a estar 344 bombeiros, apoiados por 99 meios terrestres.