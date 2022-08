Câmara de Lisboa pagou 30 mil euros a Sérgio Figueiredo e à namorada por 13 dias de trabalho

Sérgio Figueiredo, antigo diretor de informação da TVI, vai agora ser o novo consultor de Fernando Medina. No entanto, este não é o primeiro contrato celebrado entre os dois. Há mais, e, de acordo com a revista “Sábado”, um dos três contratos ainda não tinha sido tornado público.

O primeiro foi da responsabilidade de Sérgio Figueiredo, que quando assumiu a direção de informação da TVI contratou Fernando Medina para ser comentador no canal no verão de 2015. Apesar de não se saber o valor acordado, o então presidente da Câmara de Lisboa, declarou, em 2017, €40.680 de rendimentos dos media. Á época, Medina recebia pelo comentário na TVI e por uma coluna de opinião no Correio da Manhã. A colaboração de Medina na TVI foi interrompida em 2022 quando entrou para o Governo.

Já a segunda contratação, ocorreu depois de Figueiredo sair da TVI. De acordo com a mesma revista, o antigo diretor de informação criou uma empresa, tendo sido contratado pela própria CML de Fernando Medina. A câmara abriu uma Consulta Prévia para “aquisição de serviços de desenvolvimento de produção de uma campanha de comunicação destinada aos estabelecimentos de comércio tradicional a retalho e de restauração e bebidas, no âmbito do Plano de Apoio Económico e Social”.

Neste segundo contrato, terá sido Figueiredo a propor a ideia a Medina. “Estávamos no segundo confinamento [2020], todos os dias fechavam lojas de bairro e chamei a atenção de Fernando Medina que não se salvava da falência aquela gente toda apenas com subsídios”. Foi aqui que a empresa Plataforma Coerente, do antigo diretor de informação e da namorada, Margarida Pinto Correia, recebeu 30 mil euros.

O contrato foi assinado a 10 de dezembro de 2020 e não consta no Portal Base. No mesmo portal é dito que o contrato foi cumprido em 13 dias. Os vídeos realizados na campanha foram filmados “pelos telemóveis das próprias figuras públicas envolvidas”. “Há 20 e tal figuras públicas a dar a cara pela causa... isto não vale nada? Como acha que eles foram mobilizados? Se a CML tivesse de contratar aquela gente toda para o mesmo trabalho, faz ideia de quanto lhes custaria?", declarou o ex-diretor de informação da TVI à "Sábado"