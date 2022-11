Guadalupe, Isaac e Odete são pessoas trans - e isto é o que elas nos têm para dizer

Antes morta que calada. É assim que a apresentadora, ativista LGBTQIA+ e médica veterinária Guadalupe Amaro, de 26 anos, se apresenta no Twitter contra as crónicas de opinião que têm enchido páginas de jornais no último mês consideradas por si e pela comunidade LGBTQIA+ agressões “transfóbicas” e “homofóbicas”. E insurge-se contra os escritos que têm a mira apontada à linguagem inclusiva e às várias identidades da sigla, em particular as pessoas trans ou não-binárias, ou seja, pessoas que não se identificam com o género designado à nascença.

O gatilho foi a recente campanha ABCLGBTQIA+, promovida pelo canal Fox Life, que pretendeu trazer mais literacia para a população sobre conceitos ligados à identidade de género e orientações sexuais, espalhando cartazes pelas ruas do país que esclareciam o que significavam termos como “gay”, “lésbica”, “trans”, “queer” ou “não-binária”.