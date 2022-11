Governo prepara-se para autorizar um mês de voos noturnos sem limites em Lisboa

O ruído noturno provocado pelos aviões na capital portuguesa pode vir a agravar-se entre 18 de outubro e 29 de novembro de 2022. Durante, pelo menos, cerca de um mês, a gestora de tráfego aéreo NAV Portugal pretende acabar com a limitação do número de aterragens e descolagens entre as 00h00 e as 6h00 no aeroporto Humberto Delgado, criando “um regime de exceção”.

