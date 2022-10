Conta bancária de Rendeiro movimentada enquanto ex-banqueiro estava preso

A conta bancária offshore de João Rendeiro na Suíça foi mexida enquanto o ex-banqueiro esteve na prisão na África do Sul e Maria de Jesus Rendeiro, viúva de Rendeiro, estava em prisão domiciliária. Segundo o “Correio da Manhã”, de 22 de novembro de 2021 a 26 de janeiro de 2022, foram investidos mais de 346 mil euros na compra de ações e feitos levantamentos em dinheiro que ascenderam aos 19.910 euros.

As autoridades portuguesas só tiveram resposta a uma carta enviada às entidades suíças em dezembro de 2010 no mês passado. A carta foi enviada no âmbito do processo principal do BPP. As autoridades suíças demoraram mais de 11 anos a fornecer a informação ao Ministério Público.

De acordo com os autos do processo principal do BPP, Maria de Jesus Rendeiro é beneficiária da Octavia International Foundation. A viúva de João Rendeiro tem mais de 7,69 milhões de euros em nome da sociedade offshore.