“Muitas equipas estão minimizadas e a trabalhar no limite das suas capacidades”: falta de recursos humanos limita transplantes em Portugal

É mais uma consequência da crise de recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde: a limitação de transplantes. O alerta é feito pela presidente da Sociedade Portuguesa de Transplantação (SPT), Cristina Jorge, na véspera do Dia Nacional da Doação de Órgãos e da Transplantação, que se assinala na quarta-feira. “A escassez de recursos humanos na saúde, e em especial na área da colheita e da transplantação, também condicionam o resultado desta atividade” e “muitas equipas estão minimizadas e a trabalhar no limite das suas capacidades”, lamenta a responsável.

