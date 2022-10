Incêndios: combate ao fogo no Fundão “a evoluir favoravelmente”, diz Proteção Civil

O combate ao fogo que deflagrou no domingo, às 14:35, na Fatela, concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco, está a evoluir favoravelmente e se as condições se mantiverem poderá ser dado como dominado ainda hoje de manhã, disse fonte da Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, às 09:30, o segundo comandante operacional distrital de Castelo Branco, Amândio Nunes, explicou que os “trabalhos estão a evoluir favoravelmente” e que a situação é “francamente melhor”.

Segundo detalhou, se as condições se mantiverem, o incêndio, que chegou a alastrar ao concelho vizinho da Covilhã, poderá ser dado como dominado durante a manhã de hoje.

Aquele responsável adiantou ainda que a situação que requer mais atenção está relacionada com um ponto quente na zona de Pero Viseu, mas que lavra em área de serra, não havendo nem populações nem casas em risco.

Às 09:30, estavam envolvidos no combate a este fogo 398 operacionais auxiliados por 120 veículos e três meios aéreos.

O incêndio deflagrou no domingo, às 14:30, na Fatela, concelho do Fundão, e acabou por alastrar ao concelho vizinho da Covilhã.

Ainda no domingo, cerca das 18:30, o presidente da Câmara Municipal do Fundão, Paulo Fernandes, disse à agência Lusa que a situação no terreno era "extraordinariamente grave".

O autarca adiantou que, durante a tarde, a povoação de Pero Viseu esteve "em perigo", mas não tinha informação de terem ardido habitações.

As chamas destruíram alguns anexos e equipamentos agrícolas, disse, admitindo que "em pouco mais de duas horas arderam, provavelmente, alguns milhares de hectares, tal era a violência do vento".

Já o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), André Fernandes, adiantou, também no domingo, que este fogo teve uma progressão inicial de 2,5 quilómetros por hora.

"Significa que durante um curto espaço de tempo, o incêndio, mais ou menos, em três horas, três horas e meia, perfez um total de sete quilómetros", destacou.