Esta semana, o recorde de calor foi batido em 13 localidades

Na passada quarta-feira, o mais fresco que fez em Nelas (Viseu) foram uns 28,2°C. Na Lousã (distrito de Coimbra), o termómetro subiu até aos 46,3°C e esta não foi a única estação monitorizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a registar um recorde de temperatura. Nesse dia 13, foram ultrapassados os máximos anteriores noutras doze. No entanto, o recorde absoluto medido pelo IPMA continua por bater, pertencendo à freguesia da Amareleja (Beja), com 47,3° registados no primeiro dia de agosto de 2003.

A anunciada onda de calor concretizou-se esta semana e, aliada à seca extrema e severa em que se encontra 96,3% do território continental, fez disparar o risco de incêndio para níveis máximos em quase todo o país.