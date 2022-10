Desde 2013 que notas a Matemática não eram tão baixas: “A pandemia veio baralhar tudo”

Por causa da pandemia e das adaptações ao ensino, os exames nacionais do 9º ano a Matemática e Português não se realizaram nem em 2020 nem em 2021. Voltaram a ser feitos no último ano letivo, mas com uma diferença significativa: não contaram para a classificação final da disciplina, como era hábito. E esta pode ser uma das razões que ajudam a explicar por que é que os resultados foram tão fracos, acredita Joaquim Pinto, o novo presidente da Associação de Professores de Matemática (APM), eleito no passado fim de semana.

