Caso EDP: Quem é o “Príncipe” da Odebrecht: Manuel Pinho ou alguém do PSD?

Os investigadores do caso EDP acreditam que Manuel Pinho é o misterioso “Príncipe” que terá recebido €4,8 milhões de “dinheiro sujo” da Odebrecht para garantir que seria esta construtora brasileira a conseguir a empreitada da barragem do Baixo Sabor. No mesmo documento em que sugerem que o ex-ministro da Economia terá sido corrompido, os procuradores do DCIAP afastam as suspeitas levantadas pelo Ministério Público brasileiro contra o PSD: de acordo com uma fonte judicial, está “descartada” — “pelo menos para já” — a hipótese de qualquer responsável social-democrata ter tido algum envolvimento no caso ou de ser o “Príncipe” que o MP, apesar dos indícios que acredita ter contra Manuel Pinho, reconhece que ainda não foi “identificado”.

O projeto de construção da barragem foi decidido e iniciado em 2004, ainda no Governo PSD de Santana Lopes, com a Declaração de Impacto Ambiental favorável do Ministério do Ambiente, então liderado por Arlindo Cunha. Mas a construção só arrancou em 2008, já durante o Governo de José Sócrates e com Manuel Pinho na pasta da Economia.