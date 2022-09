Os cinco erros de João Rendeiro na África do Sul

O ex-dono do BPP João Rendeiro provocou as autoridades com uma entrevista à CNN Portugal, deu nas vistas na África do Sul ao reatar amizades e sociedades com antigos sócios de negócios e registou-se num hotel em Joanesburgo com o seu passaporte. O Expresso revela alguns dos erros que Rendeiro cometeu nos últimos três meses enquanto esteve foragido à Justiça. Esta segunda-feira é ouvido por um juiz de Durban, 48 horas depois de ter sido detido num hotel de luxo naquela cidade costeira da África do Sul.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler