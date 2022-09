João Rendeiro esteve no Catar antes de se esconder na África do Sul

A rota da fuga de João Rendeiro, que foi capturado este sábado em Durban, não se limitou à África do Sul. O ex-banqueiro viajou incógnito de Londres, a 14 de setembro, onde se encontrava com o conhecimento das autoridades portuguesas, para o Catar e uma outra zona próxima situada na península arábica e aí permaneceu incógnito durante quatro dias. De acordo com uma fonte próxima do processo, durante pelo menos dois dias permaneceu em Doha, a capital do Catar.

