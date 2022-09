Covid-19. Ordem dos Médicos pede publicação de parecer sobre a vacinação pediátrica

A Ordem dos Médicos (OM) quer ter acesso ao parecer que sustenta a decisão da Direção-Geral da Saúde, justificada pela decisão da Comissão Técnica de Vacinação para a covid-19, de vacinar todas as crianças dos 5 aos 11 anos de idade. Os fundamentos devem ser igualmente tornados públicos. O pedido foi feito esta quinta-feira num ofício enviado pelo bastonário, Miguel Guimarães, à diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

“A Ordem dos Médicos tomou conhecimento, através da comunicação social, da decisão tomada pela Direção-Geral da Saúde e considera que o parecer deve ser do conhecimento desta associação pública profissional, mas também de todos os cidadãos", lê-se na nota enviada às redações. E o bastonário avisa: "A confiança das populações nas instituições é crítica para o sucesso no combate à pandemia e para a própria democracia e a transparência na vacinação das crianças é crucial para que os pais possam tomar decisões informadas.”

A Ordem diz ainda entender que “esta decisão deve ser acompanhada da divulgação de mais dados sobre a real situação da pandemia no nosso país, o que passa por saber o impacto do vírus na população pediátrica entre os 5-11 anos, tanto em termos de número de infeções como de internamentos, eventuais mortes e sequelas”. Miguel Guimarães "lamenta também que, mais uma vez, não tenha sido ouvido o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida".