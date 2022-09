“Impacto brutal”: associações ambientalistas denunciam intervenção do Instituto de Conservação da Natureza na Mata dos Medos, em Almada

Cortar ou danificar árvores e circular com qualquer tipo de veículo são duas das atividades interditadas na Mata Nacional dos Medos, em Almada. Esta área, também conhecida como Pinhal do Rei, integra a Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica e está a ser alvo de uma intervenção do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que as associações Quercus e Acréscimo temem ser um atentado ambiental.

