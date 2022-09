🥶🥶🥶 Mas afinal por que motivo é que passamos tanto frio dentro das nossas casas?

Ser portugu√™s √© ser muitas coisas mas √© tamb√©m ser um alvo f√°cil do frio - do frio que entra pelas nossas casas adentro. Que casas s√£o estas as que temos? ‚ÄúCom os sal√°rios que h√° em Portugal, as pessoas s√≥ podem ter casas dessas‚ÄĚ onde se passa frio, diz Carlos Mineiro Aires, baston√°rio da Ordem dos Engenheiros. Mas o dinheiro n√£o √© a √ļnica vari√°vel em falta.

