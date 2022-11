COP26: “Sem natureza, não há planeta. Não há desenvolvimento económico na lua porque não há vida”

Porque é que uma ilha com créditos de emissões de carbono pela sua riqueza natural decidiu avançar com um roteiro para a neutralidade carbónica até 2050?

Foi uma iniciativa proativa do Governo da região autónoma do Príncipe, que quase duplicou a população em 10 anos, de 6 mil para cerca de 10 mil habitantes. Havendo transformação na interação com a natureza, naturalmente haverá uma pressão maior sobre os ecossistemas e uma mudança na qualidade de vida dos cidadãos. Aumenta o consumo de eletricidade, de veículos a circular e a pegada ecológica vai aumentar. Nada melhor do que prever isso. A região autónoma conseguiu apoio do Fundo Ambiental (gerido pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática de Portugal) na vertente de cooperação. Só foi possível por ser uma Reserva da Biosfera.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler