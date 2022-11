O Facebook mudou de nome e meteu-se num problema de morte - não é caso único de nome acidentado mas é caso de estudo

O Facebook anunciou quinta-feira que a empresa passa a chamar-se Meta — embora a rede social mantenha a mesma designação. O nome escolhido pretende simbolizar uma nova vida da gigante tecnológica detida por Mark Zuckerberg, mas a verdade é que, em hebraico, significa que a marca está “morta”. A infeliz tradução fez nascer gargalhadas nas redes sociais e a hashtag #FacebookDead rapidamente cresceu.

Mas, afinal, como nasce o novo nome de uma empresa? A tradução do significado para outros idiomas é equacionada? E será que ainda é possível ressuscitar a marca em hebraico ou o Facebook está metamorto em Israel?

“No caso de uma marca internacional, como é o Facebook, a tradução do novo nome para outros idiomas tem de ser acautelada. É preciso perceber o efeito que vai produzir noutros países”, começa por dizer Jorge Morgado, sócio-fundador da CCCP, abreviatura para Companhia de Comunicação e Consultadoria do Porto. Criada há seis anos, a sigla da empresa remete para um significado bem mais antigo e histórico. “É a mesma sigla da antiga União Soviética. O nome é polémico mas é propositado; se há coisa que os soviéticos faziam bem era propaganda”, afirma o responsável que faz comunicação de marcas e empresas há mais de duas décadas.

Se o nome CCCP foi devidamente pesado e tem uma carga simbólica intencional, casos há em que as marcas são abalroadas pela tradução para outros idiomas e acabam projetadas para um significado distante do pretendido. Jorge Morgado lembra, entre risos, o caso do automóvel Hyundai Kona — modelo que em Portugal teve de ser rebatizado para Kauai. “É um bom exemplo do uso de um nome que noutros idiomas não quererá dizer nada mas que para o mercado nacional foi desastroso”, frisa o assessor e diretor de comunicação.

No caso da inconveniente tradução de Meta para hebraico, Jorge Morgado afirma que “uma marca que carrega uma carga tão negativa não é simpática”, pois “não é algo com que os utilizadores tenham vontade de conviver”.

Uma empresa como o Facebook “quer agregar e não dividir”, observa Jorge Morgado, uma vez que “vende prestígio e notoriedade”. Por isso mesmo, defende, “é preciso estudar o significado do novo nome ou da nova imagem, porque mesmo um logótipo pode ter um simbolismo polémico noutras culturas”.

Por norma, esclarece Jorge Morgado, “a escolha do nome é um desafio mais comercial e fica a cargo de agências de comunicação ou de publicidade”, que “trabalham a partir da ideia e dos valores que o cliente quer passar ao público”, tais como solidez, inovação, irreverência ou poder, entre muitos outros predicados possíveis. “É a partir dessa orientação estratégica que se passa para o naming”, complementa o especialista de 51 anos.

Também ouvida pelo Expresso, Carla Mendonça, diretora-geral da agência de comunicação e assessoria “MSimpacto”, corrobora que “deve ponderar-se todos os significados possíveis que uma nova marca pode ter em diferentes línguas e culturas”. Ainda para mais, advoga, quando se trata de “uma marca como o Facebook, que tem de ser transversal”. “Não estamos a falar de uma marca caseira. Tem de ser estudada por uma equipa com elementos de várias áreas”, salienta Carla Mendonça.

Para obter o impacto desejado, enumera a proprietária da agência de comunicação fundada há 21 anos, “primeiro é preciso pensar em qual é o foco do negócio, para que a cara bata com a careta”, e também “é necessário perceber a própria história da empresa para criar storytelling sobre a marca”.

Mas agora que o novo nome do Facebook foi anunciado ao mundo, ainda é possível ressuscitar a marca Meta em Israel? “Inevitavelmente, o que vai acabar por acontecer é um rebranding — nem que seja só local, para evitar um significado tão negativo e tão pesado. Acredito que deixará de se chamar Meta para os utilizadores de língua hebraica”, augura Jorge Morgado.