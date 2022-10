“À enorme comunidade de pessoas e empresas que dependem de nós: lamentamos.” Facebook pede desculpa pelo apagão mas não revela causa

Depois de cerca de seis horas em baixo, as aplicações Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp (na verdada pertencem todas ao Facebook) voltaram finalmente a funcionar mas ainda não são conhecidos os motivos das falhas.

De acordo com o site Downdetector, que deteta falhas e interrupções no acesso a serviços tecnológicos, o número de reclamações começou esta segunda-feira depois das 16h, atingindo o pico de problemas reportados por volta das 17h.

O Facebook já veio pedir "sinceras desculpas" pelo apagão. Fê-lo através do Twitter, num post do responsável pela área da tecnologia, Mike Schroepfer.

Entretanto, o Facebook voltou a lamentar publicamente o sucedido, sem no entanto revelar o motivo do apagão. "À enorme comunidade de pessoas e empresas de todo o mundo que dependem de nós: lamentamos. Temos trabalhado arduamente para restaurar o acesso às nossas aplicações e serviços e temos o prazer de informar que estão a voltar a estar online agora. Obrigado por se terem mantido connosco", escreveu a empresa no Twitter.

Durante a tarde, o Instagram também aproveitou o Twitter para alertar que a rede social estava em baixo. "O Instagram e os seus amigos estão a ter um pouco de dificuldade neste momento e talvez esteja a ter problemas ao utilizá-los. Tenha paciência connosco, estamos a tratar disso!", lê-se na publicação. Mais uma vez, não foram revelados quaisquer detalhes sobre o motivo das falhas.

O WhatsApp não foi diferente. "Estamos cientes de que algumas pessoas estão a ter problemas com o WhatsApp neste momento. Estamos a trabalhar para que as coisas voltem ao normal e enviaremos aqui uma atualização o mais rapidamente possível. Obrigado pela vossa paciência!", escreveu, também no Twitter, a empresa.