“Pedimos sinceras desculpas”: terminou o apagão no Facebook (e por isso no Instagram, Messenger e WhatsApp)

Expresso com Lusa

O responsável pela área da tecnologia do Facebook (CTO), Mike Schroepfer, pediu esta segunda-feira "sinceras desculpas" a todos os utilizadores afetados pela interrupção nos serviços. "Estamos a enfrentar problemas na rede e as equipas estão a trabalhar o mais rápido possível para expurgar e restaurar o serviço o mais depressa possível", disse Mike Schroepfer na sua conta no Twitter. Os problemas foram entretanto ultrapassados e o apagão terminou.

Todas as aplicações que estiveram com problemas são detidas pelo Facebook e todas começaram a dar problemas ao mesmo tempo, por volta das 17h em Lisboa. O problema afetou milhares de utilizadores portugueses mas não esteve concentrado em Portugal - milhares de pessoas reportaram problemas de acesso em todo o mundo.

Outros produtos que fazem parte da mesma família de aplicações, e por isso têm uma estrutura partilhada, como o Facebook Workplace, também pararam de funcionar.

No Instagram, por exemplo, as pesquisas por contactos específicos resultaram numa mensagem parecida com esta: "Não há resultados para a sua pesquisa" e, quando se tentava atualizar o mural das publicações, a aplicação avisava que era "impossível carregar atividade".

Na aplicação de partilha de mensagens Whatsapp, as mensagens enviadas não apareceram como enviadas - aparecia apena um símbolo de um relógio ao pé de cada mensagem enviada. Agora o relógio desapareceu porque o apagão terminou - e as mensagens começaram a ser enviadas.