Covid-19: com a incidência a baixar em todo o país, “o objetivo está cumprido”, diz Gouveia e Melo na despedida

A população portuguesa está protegida e em 300 dos 308 concelhos do país a incidência de covid está “a mergulhar”, com menos de 120 casos por 100 mil habitantes. Dentro de pouco mais de uma semana, Portugal terá 85% da população vacinada, a maior percentagem em todo o mundo, garantiu Gouveia e Melo.

O vice-almirante sai mas deixa um grupo de militares preparado para assegurar a vacinação contra a gripe e a eventual terceira dose pandémica, caso venha a ser necessária. O grupo vai funcionar na dependência do Ministério da Saúde e o plano está preparado para avançar com as duas imunizações, a da terceira dose contra a covid e a da gripe, com um intervalo de 14 dias.

Os utentes elegíveis serão convocados para voltar a comparecer nos centros de vacinação até agora dedicados à vacina contra a covid. As novas vacinações deverão atingir as 300 mil doses e tem data para terminar até ao final do ano.

Presente na despedida, o primeiro-ministro, António Costa, explicou que o país aguarda a decisão técnica da Agência Europeia dos Medicamentos (EMA) sobre uma terceira dose da vacina contra a covid e que estão asseguradas doses para todos. António Costa afirmou que existe disponibilidade de vacinas, mesmo que a decisão seja a de voltar a vacinar todos os portugueses.