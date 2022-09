Caso Gabby Petito: interesse mediático pelo homicídio da jovem americana “desperta o detetive que há em nós” e “influencia a investigação”

O mistério sobre o que aconteceu com Gabrielle Petito, ou simplesmente ‘Gabby’ como era conhecida a influencer de 22 anos, encontrada morta depois de ter sido dada como desaparecida enquanto viajava de autocaravana com o namorado Brian Laundrie pelos Estados Unidos, rompeu fronteiras e tornou-se num dos casos mais comentados mundialmente. A indignação, a discussão e as teorias sobre o caso que vitimou a norte-americana encontraram nas redes sociais um terreno fértil. Mas porque é que o desaparecimento de uma jovem se tornou rapidamente no tópico dominante da agenda noticiosa e inunda as caixas de comentários?

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler