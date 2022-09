Segurança Social comparticipa mais de 75 mil crianças que frequentam creches

A Segurança Social apoiava, a 1 de junho, a frequência em creches de 75.281 crianças. De acordo com o “Jornal de Notícias”, a oferta é insuficiente nas zonas de mais pressão demográfica, como é o caso das áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa. Em outubro vai abrir um concurso para 5586 lugares no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Segundo o Instituto de Segurança Social (ISS), 85% dos 89.014 lugares em 1854 creches com acordo de cooperação celebrado com o estado eram comparticipados. O valor mensal potente é de 293,66 euros. Além destes acordos, há “1035 creches com licença de funcionamento com capacidade para acolher 28.210 crianças”.

Na malha urbana do Porto e de Lisboa, onde se encontra a maioria da população jovem, vários concelhos têm uma taxa de cobertura abaixo de 33%. “No âmbito do PRR, estão previstos investimentos para alargamento da rede de apoio à infância e criação de novos lugares de creches nos territórios de maior carência de resposta”, esclarece o ISS. A abertura de 5586 lugares vai corresponder a um investimento de 54 milhões de euros.