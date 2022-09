‘Governo Sombra’ regressa à SIC Notícias com novo nome

O mesmo formato, a mesma equipa, um nome diferente. Esta sexta-feira recomeça na SIC Notícias o programa que junta Carlos Vaz Marques, João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira, agora já não apresentado como ”Governo Sombra”, mas como “Programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer”.

“Mudamos o nome, mas não mudamos a essência”, comentou ao Expresso o jornalista Carlos Vaz Marques que, após mais de 30 anos, saiu da rádio TSF, em litígio com a direção da estação e com o Global Media Group. O formato mantém-se também como podcast do Expresso, mas deixa a antena da rádio, o que está na origem do impedimento legal para continuar a ser emitido com o nome original.

“Vamos ser os quatro cromos do costume”, mas “voltamos com uma pequeníssima alteração: estamos impedidos de continuar a usar a marca que criámos”, partilhou esta segunda-feira o jornalista no Facebook. “Por ingenuidade e boa-fé nunca a registámos”, escreveu também..

O “Governo Sombra” estreou na rádio TSF em outubro de 2008, na sequência de uma proposta de Carlos Vaz Marques à estação onde conduzia já há vários anos o programa de entrevistas “Pessoal e Transmissível”, conforme o jornalista recordou ao Expresso. Com um painel que se mantém desde o início, a intenção foi a de, com “naturalidade”, manter um programa que seguisse a atualidade de forma mais “descontraída”, um programa “mais ligeiro e até irónico”, que em 2012 acabaria por se estender à televisão.

Em meados de agosto, Carlos Vaz Marques explicava também nas redes sociais o motivo para sair da TSF, falando em “bullying profissional” e explicando que o caso seguiu para tribunal.