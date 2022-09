Falhou a primeira tentativa de retirada de Cabul de pelo menos duas afegãs que vinham para Portugal. “A operação continua em curso”

Portugal iniciou uma operação de retirada de um grupo de cidadãos afegãos de Cabul. Pelo menos duas pessoas que estavam nessa lista de pessoas a embarcar não conseguiram passar pelos militares e entrar no aeroporto. As pessoas em causa são duas afegãs, de 23 e 29 anos, que já têm promessas de trabalho em território português. Ambas tinham a documentação necessária e fazem parte do grupo que Portugal se disponibilizou para receber.

