Alto Comissariado para as Migrações pediu documentação e está agora a analisar casos das duas afegãs com promessas de trabalho em Portugal

O Alto Comissariado para as Migrações contactou esta terça-feira os dois empresários que prometeram contratos de trabalhos em Portugal a duas afegãs, de 23 e 29 anos. Ao Expresso, o ACM assegura que ainda não foram dadas garantias de que seja possível retirar as duas pessoas do Afeganistão, embora os casos estejam a ser analisados.

