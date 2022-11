Governo gasta três milhões para ensinar alunos do 2.º ciclo a andar de bicicleta

O Governo vai gastar três milhões em bicicletas para distribuir pelas escolas, para que os alunos do 2.º ciclo aprendam a andar já este ano, avançou o Ministério da Educação ao "Jornal de Notícias".

O ciclismo vai ser uma das apostas do programa Desporto Escolar. O objetivo é que as crianças aprendam a andar de bicicleta de forma competitiva ou como um meio de transporte sustentável e amigo do ambiente.

O programa já começou no ano passado, em modo piloto, em 31 agrupamentos escolares. O Governo quer expandi-lo e, a partir de setembro, vai ser alargado a todas as escolas do 2.º ciclo.

Para tal, e no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, vão ser investidos três milhões de euros na aquisição faseada de bicicletas de diferentes tamanhos, segundo o JN.