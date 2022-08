Covid-19. Portugal já está à frente dos EUA, do Reino Unido e de Israel na vacinação

Depois de uma fase inicial em que Estados Unidos, Israel e Reino Unido lideraram o processo de vacinação, o panorama começou a alterar-se nas últimas semanas, com vários países da União Europeia a avançarem mais rápido no maior processo de imunização da história. E Portugal assume agora uma das posições de destaque.

De acordo com os números divulgados esta semana, 73% da população residente em Portugal já tomou pelo menos uma dose da vacina e 63,5% têm a vacinação completa. Estes valores são dos mais altos dentro da União Europeia e ultrapassam já as percentagens de vacinação registadas no Reino Unido, em Israel e sobretudo nos EUA, país onde a taxa de resistência às vacinas é bastante alta e dificulta o avanço no processo. Apesar dos incentivos — desde lota­rias, dinheiro, cerveja, carros e até marijuana — para que as pessoas se dirijam a um centro de vacinação, vá­rios Estados continuam a apresentar valores muito baixos.