Marcelo Rebelo de Sousa considera “inquestionável” o papel de Otelo no 25 de abril

Marcelo Rebelo de Sousa, em nota divulgada este domingo pela Presidência da República, relembra o percurso do antigo militar.

Um dos mais ativos capitães de abril, exerceu funções muito relevantes durante a revolução e candidatou-se à Presidência da República em1976. Afastado do poder na sequência do 25 de novembro de 1975, viria a ser considerado, pela Justiça,envolvido nas FP25, condenado e amnistiado.

“É ainda cedo para a História o apreciar com a devida distância. No entanto, parece inquestionável a importância capital que teve no 25 de abril, o símbolo que constituiu de uma linha político-militar durante a revolução, que fica na memória de muitos portugueses associado a lances controversos no início da nossa Democracia, e que suscitou paixões, tal como rejeições”, lê-se na nota que apresenta os pêsames à família e à Associação 25 de Abril .

Apesar das profundas clivagens que Otelo Saraiva de Carvalho suscitou, Marcelo evoca a sua personalidade como “o Capitão que foi protagonista cimeiro num momento decisivo da História contemporânea portuguesa”. E relembra o que disse no último 25 de abril acerca da aceitação que os Portugueses devem procurar construir, todos os dias, relativamente a sua História Pátria.