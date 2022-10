Pandemia deixa mais de metade da população sem conseguir pagar despesas (ou em risco de não conseguir)

Além do desemprego causado pela pandemia, as restrições em várias atividades económicas diminuíram o volume de trabalho e os rendimentos de muitos portugueses, deixando mais de metade da população numa situação em que o que ganha já não chega para pagar as despesas ou está em risco de deixar de ser suficiente. É esta uma das conclusões preliminares do estudo “Impactos económicos, sociais e políticos da covid-19 em Portugal”, promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) e divulgado esta segunda-feira.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler