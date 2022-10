Lisboa (cerca sanitária) e Algarve (escolas fechadas) são as regiões do país mais atrasadas na vacinação completa

São números divulgados esta terça-feira pela task force de vacinação: Lisboa e Vale do Tejo é a região do país mais atrasada na vacinação completa, isto numa fase em que é precisamente nesta região que se verifica a maioria dos novos casos de infeção - quase 1000 casos em 24 horas. Os dados mostram que 28% da população de Lisboa e Vale do Tejo já tomou as duas doses, sendo este o pior indicador do país - isto numa fase em que a região tem sido sujeita a uma cerca sanitária ao fim de semana. O Algarve, onde as autoridades de Saúde decidiram no domingo que era para fechar escolas na segunda-feira (o que indignou várias entidades e personalidades), tem o segundo pior indicador - 29% de vaciançaõ completa. Nos Açores é de 32%, no Norte de 34%, na Madeira e no Centro do país é de 35% e no Alentejo, a região mais avançada no processo, é de 37%.

VACINAÇÃO POR REGIÃO

Em Portugal Continental

Quando se compara com os números de há uma semana, em que Lisboa e Vale do Tejo também estava na cauda neste capítulo, verifica-se que o processo acelerou nesta região de maneira significativa, com um crescimento de quatro pontos percentuais (a vacinação completa era de 24% há uma semana e agora é de 28%). Os Açores, com um aumento de cinco pontos percentuais (de 27% para 32%), é onde a vacinação completa mais cresceu nesta análise. O Alentejo, que é a região mais avançada no processo, cresceu três pontos (de 34% para 37%) e o Norte também (de 31% para 34%). O Centro aumentou dois pontos (33% para 35%), tal como a Madeira (33% para 35%) e o Algarve (27% para 29%).

No total nacional, 32% da população (quase 3,3 milhões de pessoas) já conclui a vacinação. Por outro lado, mais de metade da população (52%, o que perfaz cerca de 5,3 milhões de pessoas) já tomou pelo menos uma dose.

Quando se faz uma análise ao nível da toma de uma só dose, aí Lisboa e Vale do Tejo já apresenta indicadores mais positivos: 51% da sua população já iniciou a vacinação, percentagem que é superior aos 48% dos Açores, 50% da Madeira e 50% do Norte mas inferior aos 57% do Alentejo e 56% do Norte. O Algarve tem os mesmos 51% de Lisboa.

VACINAÇÃO POR IDADES

Em % da população de cada faixa etária

Na análise por faixa etária, 98% da população com 80 ou mais anos já tomou uma dose e 93% as duas (percentagens iguais às de há uma semana); na faixa dos 65-79 as percentagens são respetivamente de 98% e 64%; nos 50-64 são de 85% e 51%; nos 25-49 são de 35% e de 14%; nos 18-24 são de 6% e 5%. Refira-se que 2676 pessoas com 17 anos ou menos já tomaram uma dose e 1069 as duas.

Portugal recebeu até ao momento cerca de 9,5 milhões de doses, das quais quase 8,4 milhões foram distribuídas.