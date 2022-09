Lisboa e Vale do Tejo, que lidera nos novos casos covid, é a região do país mais atrasada na vacinação completa

Primeiro, a marca global: 25% da população em Portugal (cerca de 2,6 milhões de pessoas) já conclui o processo de vacinação. Depois, uma breve análise: Lisboa e Vale do Tejo não só está abaixo da média nacional neste capítulo (20%) como é a região mais atrasada de Portugal ao nível das duas tomas - 24% da população no Algarve já concluiu a vacinação, percentagem que é de 25% nos Açores, 27% no Norte, 29% no Centro e 30% na Madeira e no Alentejo.

Mas se Lisboa e Vale do Tejo é a pior ao nível das duas tomas não o é no que concerne a quem tomou somente a primeira dose: 41% da população em Lisboa e Vale do Tejo já o fez, valor que é superior ao Algarve (38%) e aos Açores (40%), igual à Madeira e ao Norte (41%) e somente inferior ao Centro (48%) e Alentejo (50%).

Tudo isto numa altura em que quase dois terços dos novos casos covid em Portugal surgiram em Lisboa - e há mais de três meses que não havia tantos novos casos no país -, sendo também na região da capital que há mais doentes internados por covid - 66% do total.

Sete em cada dez pessoas com 50 anos ou mais já tomaram pelo menos uma dose

Os números da task force revelam ainda que 69% das pessoas em Portugal que têm entre 50 e 64 anos já tomaram uma dose da vacina, ao passo que 32% nesta faixa etária já tomaram as duas. Mais: 95% da população entre os 65 e os 79 anos já tomou uma dose (55% as duas) e 97% das pessoas com 80 anos ou mais têm a primeira toma concluída (92% as duas).

Na faixa dos 25-49 anos, 19% da população tomou uma dose e 10% as duas, percentagens que são respetivamente de 6% e 4% no escalão dos 18-24 anos. Refira-se que 1741 pessoas até aos 17 anos tomaram uma dose e 541 as duas.

Contas feitas, 42% da população (cerca de 4,3 milhões de pessoas) já tomou uma dose e 25% (2,6 milhões) as duas - ou seja. Portugal recebeu até ao momento quase 7,9 milhões de doses, das quais cerca de 6,9 milhões foram distribuídas.

