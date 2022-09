Final da Champions: Alerta para confrontos entre casuals do FCP e hooligans antissemitas

Numa final entre o Manchester City e o Chelsea (sábado, 20h) que vai trazer milhares de ingleses ao Porto — e no meio deles pelo menos duas centenas considerados “de risco” para as autoridades, e 50 banidos dos estádios — também a claque dos Superdragões vai ser alvo de vigilância. De acordo com fontes da polícia, é possível que os ultra do FC Porto queiram ajustar contas com os de Manchester City, depois da hostilidade entre os treinadores, Sérgio Conceição e Pep Guardiola, no último jogo entre aquelas duas equipas na Liga dos Campeões.

