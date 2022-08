Procuradores tentam impedir Sócrates de ser assistente no caso EDP lembrando amizade com Pinho

Os procuradores que conduzem o processo 184/12, que investiga suspeitas de corrupção entre a EDP e o antigo ministro da Economia Manuel Pinho, não se conformaram com a decisão do juiz de instrução Ivo Rosa de aceitar que o antigo primeiro-ministro José Sócrates se torne assistente neste processo. Os procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) recorreram para o Tribunal da Relação de Lisboa, acusando Sócrates de um “abuso de direito”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler