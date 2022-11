Vigília no Porto. Velas em vez de manifestantes pelos direitos humanos na Índia

O trágico impacto da pandemia de covid-19 na Índia reteve Narendra Modi no país e relegou a cimeira entre a União Europeia (UE) e a Índia, em que a presidência portuguesa do Conselho da UE se empenhou de forma especial, à condição de uma “reunião de líderes”. O evento ocorrerá no sábado, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e o primeiro-ministro indiano participará por videoconferência.

