Bastidores do Black Trail. Quem e como se fez a investigação sobre a indústria de navegação

Black Trail é um projeto de investigação desenvolvido ao longo de mais de um ano sobre os impactos ambientais da indústria de navegação — um sector que é praticamente intocável, porque consegue continuar a poluir e contribuir para o aquecimento global com impunidade, enquanto recebe subsídios fiscais e esconde os seus lucros em paraísos fiscais.

Coordenada a partir de Lisboa, a investigação juntou mais de uma dezena de jornalistas de vários pontos da Europa, incluindo do Expresso e da SIC em Portugal, The Black Sea (que cobre a região do Mar Negro), Reporters United na Grécia, VG na Noruega e RTS na Suíça, com o apoio de investigação e reportagem do Finance Uncovered no Reino Unido.

Esta equipa de jornalistas investigou a forma como a indústria de navegação controla a Organização Marítima Internacional, uma agência das Nações Unidas que é, desde 1948, a única entidade a regular à escala global as emissões de gases com efeito de estufa e poluentes produzidos pelos navios.

Embora a indústria insista com o argumento de que os navios transportam 90 por cento de todas as mercadorias que circulam no mundo e são responsáveis por menos de 3% das emissões de dióxido de carbono, a investigação expõe uma realidade mais sombria — e mais mortífera.

Black Trail mostra como o sector se tem esquivado ao debate sobre o clima e como os navios não só queimam o mais sujo de todos os combustíveis usados por meios de transporte, como continuam a aumentar as suas emissões.

Os poluentes emitidos pelos navios são responsáveis por mais de 50.000 mortes por ano na Europa, segundo a Comissão Europeia. O fuelóleo pesado usado pelos navios contém partículas ultrafinas, como o carbono negro, que aumentam as taxas de cancro nas cidades portuárias do Mediterrâneo. Essas emissões estão também a contribuir para as alterações climáticas no Ártico, onde ajudam a acelerar o degelo.

Esta é uma história sobre urgência. Os jornalistas envolvidos no projeto combinaram métodos de pesquisa meticulosa com uma busca persistente para confrontar aqueles que têm o poder real de alterar a política climática, procurando também dar voz a uma nova geração de ativistas que, seguindo o exemplo de Greta Thunberg, está disposta a desafiar o status quo vigente.

O trabalho de campo estendeu-se por sete países e atravessou a Europa, do Ártico ao Mar Egeu. Inicialmente concebido num concurso de ideias interno no consórcio European Investigative Collaborations (EIC), de que o Expresso faz parte, o projeto resultou na produção de dois documentários — uma curta-metragem de 13 minutos já exibida na televisão pública suíça RTS e num filme de 57 minutos que estreia esta sexta-feira, dia 30 de abril, em Portugal e noutros países europeus.

Além de estar disponível na íntegra no Expresso na plataforma Opto, a SIC transmite uma versão mais curta de Black Trail, de 26 minutos, no Jornal da Noite.

O projeto Black Trail é uma iniciativa do consórcio European Investigative Collaborations (EIC Network). O documentário foi produzido pelo Expresso, The Black Sea, SIC e Reporters United, em coprodução com a televisão pública suíça RTS e o jornal norueguês VG. E teve também o apoio de reportagem e investigação do Finance Uncovered, no Reino Unido. Participaram no documentário os jornalistas Micael Pereira (Expresso), Zeynep Sentek, Craig Shaw (The Black Sea), Marco Carrasqueira, João Lúcio (SIC), Julien Chiffelle (RTS), Nikolas Leontopoulos, Myrto Boutsi, Alexia Barakou (Reporters United), Margot Gibbs (Finance Uncovered), Runa Engen, Kristoffer Kumar (VG), David Langan, Giulio Rubino (freelancers).

A produção desta investigação foi apoiada por uma bolsa do Investigative Journalism for Europe (IJ4EU) e por uma bolsa do Journalismfund.eu.