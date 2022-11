Catarina Furtado: “Fui assediada por três pessoas com posições hierárquicas superiores”

As recentes declarações da atriz Sofia Arruda a assumir que foi vítima de assédio sexual por parte de alguém que alegadamente tinha muito poder numa estação televisiva e que, por causa disso, fora afastada durante anos dos ecrãs, trouxe novamente o tema para a agenda mediática nacional e fez surgir nas redes sociais e media vozes de apoio de mulheres a dizer “eu também”. Terá o movimento #MeToo, que surgiu em outubro de 2017 em Hollywood, nos EUA — e que expôs para o mundo nomes como o do produtor Harvey Weinstein, acusado por dezenas de mulheres vítimas de assédio sexual —, chegado finalmente a Portugal? O Expresso contactou a apresentadora de televisão e atriz Catarina Furtado, que assumiu em 2018, num podcast da Rádio Comercial, ter sido assediada, sem na altura revelar mais detalhes. Mas aceitou agora aprofundar mais a questão e revelar pela primeira vez que foram três as pessoas com cargos superiores hierárquicos que a assediaram em momentos diferentes do seu passado profissional.

