Desconfinamento está a acelerar

Este fim de semana de chuva fará com que muitos fiquem em casa, mas na última semana, com o início da segunda fase do desconfinamento, os portugueses voltaram a circular em tão grande número como tinham feito em maio de 2020 e na semana que antecedeu o último Natal.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler