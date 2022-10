Em dois dias venderam-se mais de 10 mil autotestes à covid

Se dúvidas houvesse sobre o interesse que o primeiro autoteste de diagnóstico à covid posto à venda ia suscitar, os primeiros dados das vendas dissipam-nas: em pouco mais de dois dias e só numa das duas cadeias que já disponibilizam este dispositivo foram vendidas mais de 10 mil unidades. “Estamos com grande adesão e procura por parte dos portugueses”, reconhecem os responsáveis da Well’s, a rede de parafarmácias do grupo Sonae.

Os autotestes à covid foram postos à venda na quinta-feira nas lojas Well’s e Pingo Doce. Cada unidade custa cerca de sete euros e podem ser compradas por qualquer pessoa com mais de 18 anos e aplicadas em casa sem intervenção de um profissional de saúde.

Apesar de ter recebido mais de 30 pedidos de autorização para venda, até agora o Infarmed apenas aprovou um “teste rápido de antigénio de uso profissional por leigos”. O dispositivo em causa, isento de IVA e receita médica mas não comparticipado pelo Estado, é de fabrico sul-coreano e está a ser distribuído pela farmacêutica Roche.

A grande vantagem do teste é que pode ser feito por qualquer pessoa, já que não implica recolher a amostra na naso-faringe, mas um pouco mais abaixo, na zona nasal. A zaragatoa que se utiliza é por isso mais curta que a dos testes realizados por profissionais de saúde. E os resultados demoram entre 15 a 30 minutos.

Se o resultado for positivo deve ser transmitido à linha SNS 24 para que possa ser depois feita uma confirmação através de um teste PCR. Poderá ainda ser feito o registo numa plataforma online que será disponibilizada pela DGS mas que ainda não está operacional.

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios clínicos, o teste detetou 83 em casa 100 pessoas com covid-19. Ou seja, a sensibilidade é mais baixa e implica que a amostra seja bem recolhida.

Perante a grande procura nestes primeiros dias, a Well’s diz que tem como objetivo “ter testes sempre disponíveis em todas as lojas”. No caso do Pingo Doce, a venda será realizada em parafarmácias (com balcão) mas também no interior dos supermercados desta cadeia.